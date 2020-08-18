15:44 18.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В США подтвердили случай заражения чумой

В США в штате Калифорния был зарегистрирован случай заражения чумой. Болезнь подцепил житель округа Эльдорадо. Предполагается, что мужчина заразился после укуса блохи, когда выгуливал собаку возле реки Траки. Об этом сообщает KTLA со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата.

В США подтвердили случай заражения чумой

Заболевание чумой в штате Калифорния зафиксировали впервые за последние пять лет. Последние подтвержденные случаи чумы были в 2015 году, когда два человека, в том числе ребенок из округа Лос-Анджелес, заразились в национальном парке Йосемити.

Также известно, что в этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

Ранее стало известно, что в китайском городе Баотоу один гражданин скончался от кишечной чумы. Это одна из форм заболевания, которая поражает пищеварительную систему человека. Пациент умер в воскресенье, 2 августа.


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