В США подтвердили случай заражения чумой

Заболевание чумой в штате Калифорния зафиксировали впервые за последние пять лет. Последние подтвержденные случаи чумы были в 2015 году, когда два человека, в том числе ребенок из округа Лос-Анджелес, заразились в национальном парке Йосемити.

Также известно, что в этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

Ранее стало известно, что в китайском городе Баотоу один гражданин скончался от кишечной чумы. Это одна из форм заболевания, которая поражает пищеварительную систему человека. Пациент умер в воскресенье, 2 августа.