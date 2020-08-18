15:06 18.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246159:labazovych

Родители или детсады: кто должен покупать маски для детей и сотрудников

Многие родители в последнее время задаются вопросом о том, кто должен выделять средства на закупку масок для детей и сотрудников детских садиков.

Родители или детсады: кто должен покупать маски для детей и сотрудников

Государственный эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко рассказала, что средства на это должны выделять учебные заведения, а не родители.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Она ответила на вопрос, должны л родители давать деньги на закупку всех материалов для создания безопасных условий для детей в учреждениях дошкольного образования в условиях пандемии коронавируса. Она заявила, что большинство садиков в стране коммунальные, поэтому закупкой должны заниматься руководители садиков.

"Поэтому обеспечение этих садов и других относится к компетенции учредителей этих заведений. Поэтому именно основатели учреждений дошкольного образования должны обеспечивать заведения всеми необходимыми средствами безопасности: масками, антисептиками и другими необходимыми материалами в этот период", - объяснила Грищенко.

Напомним, что В за последние сутки в стране зафиксировано более 1600 новых случаев заражения коронавирусом.


Поделиться

Читайте также:
 
На вакцину против коронавируса выдали первый патент Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе: впервые за 19 лет Казахстан вместо Минска: названо новое возможное место переговоров по Донбассу У Путина рассматривается военный сценарий по Беларуси - эксперт
Проишествия
  • 10:39 Неизвестные сожгли автомобиль украинских журналистов программы "Схемы"
  • 14:38 В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства
  • 13:14 В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла
  • 18:24 В Беларуси в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием
  • 18:19 Демонстрации в Белоруси: в ООН сделали Минску предупреждение
  • 17:53 В Шотландии поезд сошел с рельс, есть жертвы
  • 14:11 Протесты в Беларуси: среди задержанных есть украинцы
  • 13:31 В Ливане не утихают протесты и после отставки правительства
  • 12:54 Дело Ефремова: Охлобыстин рассказал, что его кум жаждет быть наказан
  • 14:52 Уже третьи сутки не работают крупнейшие белорусские медиа
  • 14:26 В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив