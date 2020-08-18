Родители или детсады: кто должен покупать маски для детей и сотрудников

Государственный эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко рассказала, что средства на это должны выделять учебные заведения, а не родители.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Она ответила на вопрос, должны л родители давать деньги на закупку всех материалов для создания безопасных условий для детей в учреждениях дошкольного образования в условиях пандемии коронавируса. Она заявила, что большинство садиков в стране коммунальные, поэтому закупкой должны заниматься руководители садиков.

"Поэтому обеспечение этих садов и других относится к компетенции учредителей этих заведений. Поэтому именно основатели учреждений дошкольного образования должны обеспечивать заведения всеми необходимыми средствами безопасности: масками, антисептиками и другими необходимыми материалами в этот период", - объяснила Грищенко.

Напомним, что В за последние сутки в стране зафиксировано более 1600 новых случаев заражения коронавирусом.