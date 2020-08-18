Протесты против Лукашенко: в Беларуси фонд солидарности собрал миллион евро

"В фонде солидарности уже миллион евро, каждый кто будет незаконно уволен может обратиться за помощью в фонд и получить из него 1500 евро (три среднемесячные зарплаты) компенсации. Более того, у нас 70 заявок от бизнесов, которые готовы перечислять стачкомам суммы для выплаты компенсаций тем работникам, которые больше всего в этом нуждаются", - сообщил в Facebook активист Андрей Стрыжак.

Также стоит отметить, что демонстранты, которые работают на государственных предприятия – а их в Беларуси большинство – создают стачкомы. Они отмечают, что это станет гарантией безопасности для протестующих.

"Закон страны позволяет тебе бастовать и протестовать. Стачком – это твоя гарантия безопасности. По одиночке они передушат нас как котят, вместе – мы сила. Представители стачкомов войдут в Национальный забастовочный комитет, который будет централизовано выдвигать свои требования к власти", - сказано в сообщении.

Стало известно, что бастующимВ гражданам неравнодушные юристы-волонтеры. В Интернете опубликована инструкция, которая позволит самостоятельно создать стачком.

Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко может быть привлечен к уголовной ответственности после того, как он покинет пост главы государства. Речь идет не только о Лукашенко – любой человек в случае доказательства его вины может столкнуться с аналогичной ситуацией.