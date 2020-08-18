Гренландия тает: ничто не может ее спасти

Команда под руководством Майкла Кинга показала, что лед, выброшенный в океан, намного превышает количество снега, накапливающегося на поверхности. Ученые проанализировали ежемесячные спутниковые данные для более чем 200 крупных ледников вокруг Гренландии. Эти данные показывают, сколько льда тает и сколько льда добавляется снегопадом каждый год.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Недостаток ледяного покрова восполняет снег. В 1980-х и 1990-х годах снег уравновешивал тающий лед, что приводило к изменениям, которые были практически незаметны невооруженным глазом. В течение этих десятилетий ледяной щит Гренландии ежегодно терял приблизительно 450 Гт (гигатонн) льда, который был заменен снегом.

С 1985 года крупные ледники Гренландии отступили в среднем примерно на 3 км. Исследования показывают, что даже если бы изменение климата было остановлено, ледяные массы, выпущенные в океан, все равно перевесили бы дефицит, компенсируемый снегопадами. Это может однажды заставить Гренландию полностью исчезнуть с лица земли.