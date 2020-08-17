Родители раскритиковали правила поведения в школах во время карантина: как это все обеспечить?

СоосновательницаВ организации "Родители SOS" Алена Парфенова отметила, что родители детей не довольны этими требованиями. Она заявила, что есть несогласованность в рекомендациях МОН и МОЗ. Одни заявляют, что нужно проводить разъяснительную работу по поводу ограничения доступа в образовательное учреждение, а другие полностью запрещают посещение таких заведений.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Например, ограничение количества детей в классе. Развести их на две группы - нет ни физической, ни материальной возможности. А классы маленькие, коридоры узкие, как организовать движение по этим коридорам? Входы собираются открывать все, чтобы развести потоки детей — старшая школа, младшая школа. Но как это все обеспечить?" – отметила Парфенова.

Также она отметила, что есть вопросы и по масочному режиму, так как ребенок не обязан быть в маске на уроке, но во время нахождения в коридорах и рекреациях нужно быть в масках.В Этого тяжело придерживаться.

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