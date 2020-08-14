В Беларуси людей пытают в СИЗО: украинские волонтеры показали доказательства

После освобождения из белорусского СИЗО украинские волонтеры из организации Восток SOS Константин Реуцкий и Евгений Васильев рассказали всему миру о том, что пережили, когда находились в изоляторе. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на видео, где Реуцкий комментирует происходящее после освобождения из СИЗО Окрестино, опубликовало белорусское изданиеВВВ TUT.BY.
"Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РОВД. Никому не дали эти протоколы прочесть. Подписать заставляли. Тех, кто не хотел, отказывался подписать, били и вынуждали подписать. Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер. Все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья", — сообщил журналистам Реуцкий.
Стоит отметить, что люди, которые вышли раньше из изолятора также рассказывали о пытках и избиениях ОМОНовцев.
Как сообщалось ранее,ВВ в минские в офисы "Яндекс.Такси" и Uber ворвались неизвестные люди в черной одежде с прикрытыми лицами, и с оружием. На текущий момент происходят обыски.
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