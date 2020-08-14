11:59 14.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно состояние бойца, который 13 августа получил ранения на Донбассе

Вчера, 13 августа, мы сообщали о трагическом случае, который произошел на Донбассе. В Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвались два военнослужащего из состава Объединенных сил. Это случилось в результате отклонения от маршрута следования.

Стало известно состояние бойца, который 13 августа получил ранения на Донбассе

Один военный погиб, а другой был доставлен в больницу. Врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Фейсбук написал о состоянии украинского бойца.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Состояние крайне тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело. Один из них повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки. Прямо из реанимационного зала подан в операционную. Стабилизирован. Офтальмологам удалось спасти правый глаз. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет", - написал врач.

Также он добавил, что это 37-летний солдат Вооруженных сил Александр из Николаева. Автомобиль, в котором ехал боец, разорвало на куски.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки не было зафиксировано ни одного выстрела со стороны боевиков.


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