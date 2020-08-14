Глава ВОЗ: есть риск, что цена вакцины от COVID-19 будет очень высокой

- Мы живем в глобализированном мире, страны зависят друг от друга, и если мы не уничтожим вирус повсеместно, мы не сможем восстановить национальные экономики, - сказал глава Всемирной организации здравоохранения - Миру придется потратить не менее 100 миллиардов долларов на новые инструменты для борьбы с пандемией, - добавил он.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Глава ВОЗ предостерег от возникновения "вакцинного национализма", который является результатом чрезмерного спроса на этот препарат. "Чрезмерный спрос уже вызывает национализм вакцины, и существует риск того, что цена вакцины будет очень дорогой", - сказал Тедрос, подчеркнув необходимость предотвращения спекуляций.

ВОЗ также опровергла слухи о том, что коронавирус распространяется среди людей через продукты питания. "Люди не должны бояться есть, упаковывать или доставлять еду", - сказал Майк Райан, глава программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации. "Нет никаких доказательств того, что пищевая цепочка участвует в передаче этого вируса", - подчеркнул он.

Напомним, что в Украине за последние сутки зафиксировано более 1700 новых случаев заражения.