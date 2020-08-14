15:07 14.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Диалог между Киевом и Минском: задержанных в Беларуси украинцев удалось освободить

Граждане Украины Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина, которые позавчера были задержаны в Беларуси в ходе мирных протество населения Беларуси, уже были выпущены из СИЗО. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского.

Диалог между Киевом и Минском: задержанных в Беларуси украинцев удалось освободить

Глава государства отметил, что в данный момент все еще продолжаются переговоры с Минском касательно освобождения политзаключенных украинцев на территории Беларуси. Сейчас украинские власти пытаются освободить Романа Шишко, который находится в следственном изоляторе города Брест.

Также Владимир Зеленский напомнил, что украинские правозащитники и журналисты Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина были незаконно задержаны в Беларуси еще 12 августа ‒ причем они не нарушали никаких законов страны и находились там исключительно для освещения протестов.

Ранее сообщалось, что применяя светошумовые гранаты и резиновые пули против митингующих, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задействует чрезмерную силу и нарушает права человека внутри государства. Не исключено, что международное сообщество будет расследовать действия властей.


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