Диалог между Киевом и Минском: задержанных в Беларуси украинцев удалось освободить

Глава государства отметил, что в данный момент все еще продолжаются переговоры с Минском касательно освобождения политзаключенных украинцев на территории Беларуси. Сейчас украинские власти пытаются освободить Романа Шишко, который находится в следственном изоляторе города Брест.

Также Владимир Зеленский напомнил, что украинские правозащитники и журналисты Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина были незаконно задержаны в Беларуси еще 12 августа ‒ причем они не нарушали никаких законов страны и находились там исключительно для освещения протестов.

Ранее сообщалось, что применяя светошумовые гранаты и резиновые пули против митингующих, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задействует чрезмерную силу и нарушает права человека внутри государства. Не исключено, что международное сообщество будет расследовать действия властей.