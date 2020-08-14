11:40 14.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Бывший советник Путина: Кремль отправил людей на поддержку Лукашенко

Бывший советник Путина Андрей Илларионов поделился своим мнением по поводу ситуации в Беларуси, где снова на президентских выборах выиграл Александр Лукашенко, но после этого по всей стране начались массовые митинги.

Бывший советник Путина: Кремль отправил людей на поддержку Лукашенко

Он считает, что по обе стороны "баррикад" стоять россияне, которые принимают активное участие в митингах в Беларуси.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"В том, что российские граждане находятся в Беларуси, и могут участвовать в том, что происходит, на обеих сторонах – вообще сомнений нет. Понятно, что есть немало российских граждан, которые поддерживают правое дело белорусов. Не является также большим секретом, особенно после похода "вагнеровцев", что силовики, советники, консультанты, а, возможно, и реальные спецназовцы участвуют, есть косвенные признаки. Не исключено, что со стороны Кремля направлены силы на поддержку Лукашенко", — сказал он.

В тоже время Андрей Илларионов напомним, что во время Оранжевой революции Путин предлагал помощь в виде силовиков, чтобы подавить массовые протесты. Также он отметил, что силовиков отправляли и во время Майдана.

Ранее в Беларуси заявили, что у них идет гибридная война.


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