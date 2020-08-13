13:42 13.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский призвал граждан Украины не ездить в Беларусь

На данный момент официально известно о трех гражданах Украины, которые были задержаны в ходе событий в Беларуси. Украинские власти ведут переговоры и требуют освобождения своих сограждан. До тех пор, пока на территории Беларуси не стабилизировалась ситуация, украинцам стоит воздержаться от поездок в страну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего брифинга в четверг, 13 августа, передает УРА-Информ.

Зеленский призвал граждан Украины не ездить в Беларусь

По словам шестого президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет переговоры с Минском об освобождении задержанных граждан Украины.

"Там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой у меня нет, украинских граждан задержанных. Сейчас идут переговоры. Мы настаиваем, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", - сказал гарант украинской Конституции.

Комментируя ситуацию в Беларуси, президент призвал к деэскалации конфликта на улицах страны и выразил надежду, что власти найдут диалог с гражданским обществом. Также политик не советует ехать в Беларусь.

"Сейчас мы видим то, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация", - подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что народный депутат из партии "Слуга народа" Евгений Шевченко поделился своим мнением по поводу ситуации в Беларуси, где Александр Лукашенко снова по официальным результатам выиграл президентские выборы, но в различных городах проходят митинги из-за несогласия с данными ЦИК.


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