"Особый" учебный год в Украине: что позволят детям

Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал, что детей, не посещающих школы и детсады из-за опасений заболеть коронавирусом, не будут отчислять.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

В эфире украинского телеканала один из телезрителей поставил ему вопрос о том, будут ли исключать детей из детсадов и школ из-за непосещения в связи с опасениями насчет коронавируса. Министр ответил следующее: "Мы очень лояльно относимся, потому что это особый год, и я думаю, любые запреты в этом случае не должны действовать. Учитывая то, что это право отца и матери - не пускать ребенка в случае определенного предостережения в детский сад. Никакие санкции, я думаю, в этом случае применяться не будут".

В тоже время он добавил, что Министерство образования и науки предоставит местным администрациям рекомендательное письмо, "потому что правила есть правила, но год особенный".

Напомним, что только за последние сутки в стране был зафиксировано новый антирекорд по количеству новых случаев заражения.