14:42 13.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Особый" учебный год в Украине: что позволят детям

В период пандемии коронавирусной инфекции учебный год в Украине будет действительно особенным. Кроме ношения масок и других противоэпидемиологических мероприятий родителей и их детей ждут другие особенности.

Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал, что детей, не посещающих школы и детсады из-за опасений заболеть коронавирусом, не будут отчислять.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

В эфире украинского телеканала один из телезрителей поставил ему вопрос о том, будут ли исключать детей из детсадов и школ из-за непосещения в связи с опасениями насчет коронавируса. Министр ответил следующее: "Мы очень лояльно относимся, потому что это особый год, и я думаю, любые запреты в этом случае не должны действовать. Учитывая то, что это право отца и матери - не пускать ребенка в случае определенного предостережения в детский сад. Никакие санкции, я думаю, в этом случае применяться не будут".

В тоже время он добавил, что Министерство образования и науки предоставит местным администрациям рекомендательное письмо, "потому что правила есть правила, но год особенный".

Напомним, что только за последние сутки в стране был зафиксировано новый антирекорд по количеству новых случаев заражения.


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