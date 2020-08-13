13:24 13.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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На Испанию напал новый вирус: 16 человек уже госпитализированы

В испанской автономной общине Андалусия обнаружили 18 случаев менингоэнцефалита, спровоцированногоВ неизвестным вирусом. Об этом сообщаетВ газета ABCВ со ссылкой наВ  пресс-службуВ департамента здравоохранения региона, передает УРА-Информ.

На Испанию напал новый вирус: 16 человек уже госпитализированы

По данным ведомтсва, ужеВ 16 граждан страныВ нуждались в госпитализации, пятеро из них находятся в отделении интенсивной терапии. Еще двое инфицированных лечатся дома под наблюдением врачей.

Правительство Андалусии задействовало специальный протокол, чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения заболевания.

Отмечается , что заболевание не передается от человека к человеку и может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus, которые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

Стоит отметить, что менингоэнцефалит – это воспаление оболочек и вещества головного мозга, может затронуть спинной мозг, вызывая паралич. Клиническая картина заболевания менингоэнцефалита очень сходна с менингитом.

Ранее сообщалось, чтоВ в Украине действительно началась вторая волна коронавирусной инфекции, которая была запланирована на осень. Однако же сейчас количество новых случаев рекордно увеличивается.


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