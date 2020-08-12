Украинские власти изменили критерии карантинных зон

На заседании правительства Украины министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в государстве очень быстро перешли порог в тысячу заболевших в сутки. Также растет количество граждан страны, которые попадают в медицинские учреждения.

"Раньше мы уровень угрозы определяли по 4 показателям: количество коек, случаев, тестирований и динамика роста количества случаев. Мы объединили два показателя и сейчас будем определять по 3 показателям: заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней" , - отметил чиновник.

Также по словам, количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение недели, показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней.

Ранее стало известно, что первый будний день после выходных снова показал реальную картину распространения коронавирусной инфекции в Украине. Количество новых случаев почти 1500.