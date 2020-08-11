В Минске "такого не было с конца Второй мировой войны" - подполковник милиции

Он добавил, что "чего-то подобного в столице не было с конца Второй мировой войны". После президентских выборов в воскресенье тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста против объявленных результатов голосования, согласно которым Александр Лукашенко одержал убедительную победу.

Об этом пишет УРА-Информ.

Микалай Козлов, подполковник милиции в отставке, в настоящее время лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии, был среди тех, кто в воскресенье вечером вышел на улицы Минска. Однако, прежде чем присоединиться к протестующим, он провел несколько часов в предварительном заключении. Его задержали сразу после того, как он покинул избирательный участок. - Задержание было жестоким. Без каких-либо причин и объяснений. Они постарались сделать это как можно более болезненным и унизительным, - сказал Козлов журналистам.

Бывший чиновник, а ныне оппозиционный политик отметил, что он "был один и задержанных было много". - На них были футболки и балаклавы. Они бросили меня на пол, связали руки, - сообщил он. Козлова, как он говорит, доставили в один из следственных изоляторов Минска. Его отпустили через несколько часов без каких-либо объяснений.

Ранее мы сообщали, что в ЕС отреагировали на ситуацию в Минске.