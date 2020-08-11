Из-за протестов в Беларуси металлургический гигант останавливает работу

Эвакуированные из Уханя прибыли в Новые Санжары Эвакуированных людей из Уханя, а также иностранцев, которые прибыли вместе с ним и в Украину, привезли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области.

Украина может подать заявку на проведение Олимпиады с Беларусией Украинское правительство предпологает, что Украина и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпиаде в Токио.

Двое мужчин пытались вывезти радиоактивный металл из Чернобыльской зоны Полиция в воскресенье, 12 августа, задержала двоих мужчин, которые пытались вывезти из Чернобыльской зоны почти 1сто килограммов радиоактивного металлолома.

Макрон на тлі протестів замислився про зміну пенсійної реформи Президент Франції Еммануель Макрон замислився над змінами пенсійної реформи. До такого рішення він прийшов через акції протесту, які тривають в країні не перший місяць.

До страйкуючих в Білорусі підприємствам підганяють автозаки і автобуси з ОМОНом У Білорусі заявили про загальний страйк після президентських виборів в державі. Про це повідомляють опозиційні ресурси, інформуючи про подальші плани опозиції. "Збирайтеся з вашими колегами і оголошуйте страйк, поки ми не доб'ємося вільних виборів і звільнення політв'язнів", - йдеться в повідомленнях білоруських телеграм-каналів, передає УРА-Інформ.

Ексклюзив: Рада виводить з тіні ринок металобрухту Українська влада має намір виводити ринок металобрухту з тіні. Про це детально розповів громадський і державний діяч, голова ради директорів Українського науково-виробничого концерну "Укркольормет" Сергій Грищенко в ефірі телеканалу "Перший Діловий" у середу, 19 лютого.

В Парижі через страйки закриті лінії метро, ​​а на дорогах Франції пробки В Парижі в понеділок, 16 грудня, тривають страйки проти пенсійної реформи. В зв'язку з чим в місті утворилися пробки загальною протяжністю понад 600 кілометрів. Порушено такде рух на залізницях.

Білорусь прийняла першу партію нафти з Норвегії Перша партія нафти з Норвегії надійшла на білоруський завод "Нафтан". Про це повідомляє БЕЛТА.