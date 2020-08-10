Стоимость отдыха в Затоке в разгар сезона колеблется от 100 до 10 000 тыс гривен за ночь

Курортный поселок Затока давно пользуется популярностью среди граждан Украины. Сюда ежегодно едут на отдых множество украинцев из разных уголков страны.

Пляжи Затоки в августе этого года заполнены людьми не меньше, чем в предыдущие годы, а может, даже и больше, что напрямую связано с невозможностью посещать свободно другие курортные места. Но, несмотря на ажиотаж, хорошие варианты жилья на вторую половину месяца еще остались.

Затока – это целая курортная зона протяженностью 20 километров. Это узкий перешеек между Черным морем и Днестровским заливом, через который проложена автомобильная и железные дороги. Здесь расположены больше 200 отелей и баз отдыха на любой вкус и кошелек.

Стоит отметить, что стоимость жилья варьируется от 100 гривен за койко-место и дом 10 тысяч в сутки за отели премьер-класса, - пишет на странице курорта в Facebook пользователь Ярослав Юрченко.

Также туристы отмечают, что большинство предложений отдыха осталось на уровне прошлогодних цен. Из-за удобного расположения курорта (в 1 часе езды от Одессы) и закрытых границ украинцы забронировали лучшее жилье в Затоке заранее.

Украинские граждане пишут и об отелях стоимостью 500 грн за ночь. "Места на пляже много, шезлонгов и зонтов хватает, чтобы соблюдать дистанцию. Ночью спала под шум волн. До этого считала Затоку "попсовым" местом с шансоном" – пишет отдыхающая.

В Затоке можно снять не только номера, но и дома. Цена стартует от 2000 гривен в сутки и дальше зависит от удобств и расположения. К примеру, коттедж с бассейном на территории предлагают за 4500 гривен в сутки. За такую сумму компания из 6 человек получает три комнаты с красивой обстановкой и санузлом в трех минутах ходьбы до моря.

Ранее сообщалось, что многие украинские туристы ждут обновленной информации по поводу того, когда такие популярные курорты, как Грузия и Кипр откроют свои границы для граждан Украины.