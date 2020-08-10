Коронавирус в Украине: количество новых случаев существенно упало, но все равно оно больше 1000

Так за последние 24 часа в Украине было зарегистрировано 1 008 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый низкий показатель за длительное время. Ведь более 1000 новых случаев каждый день фиксируется в стране почти уже две недели. При этом последний рекорд был установлен восьмого августа, когда было зафиксировано 1489 новых случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировано уже 81 957 случаев заражения. За последние сутки сразу в четырех регионах Украины более 100 новых пациентов. Так во Львовской- 130, в Ивано-Франковской - 121, в Харьковской - 117, а в Черновицкой – 108.

За последние сутки еще 25 человек умерло от коронавируса. В общей сложности зафиксировано 1922 летальных случая.

На данный момент выздоровели от коронавируса уже 44 359 украинцев, в тоже время болеют коронавирусной болезнью 35 676 украинцев.

Ранее мы сообщали, что УЗ возобновляет движение еще 14 поездов, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.