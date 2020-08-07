12:09 07.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В Китае введен частичный карантин из-за гибели человека от чумы

В китайском городе Баотоу один гражданин скончался от кишечной чумы. Это одна из форм заболевания, которая поражает пищеварительную систему человека. Пациент умер в воскресенье, 2 августа. У него отказала система кровообращения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой наВВ Daily Mail.

В Китае введен частичный карантин из-за гибели человека от чумы

По данным издания, китайские власти изолировали девять человек, которые тесно контактировали с усопшим, а также их контактных лиц.

В общей сложности на карантин было отправлено 35 человек. Им ввели профилактические препараты, а также провели ПЦР-тесты, которые обнаруживают бактерии, вызывающие чуму. Все результаты тестов оказались отрицательными.

Правительство Китая признало, что город Баотоу столкнулся с потенциальной эпидемией чумы среди людей. В связи с этим было принято решение заблокировать регион.

Как стало известно ранее, сразу несколько десятков человек обратились в посольство Украины для того, чтобы получить денежную помощь. Так три семьи рассказали о значительном повреждении их жилья. В тоже время 30 украинцев обратились о небольшой денежной помощи.


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