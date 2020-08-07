17:35 07.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Киеве Covid-19 диагностирован у более 30 сотрудников "Киевхлеб"

В украинской столице на предприятии Киевхлеб зафиксирована вспышка китайского коронавируса нового типа Covid-19, на карантин закрыли цех-пекарню. Вирус нашли у 37 сотрудников предприятия, сообщил в своем канале в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

В Киеве Covid-19 диагностирован у более 30 сотрудников

По данным столичного мэра, сначала к врачам с симптомами COVID-19 обратились сотрудники пекарни №8, и у них подтвердили наличие вируса.

"После этого обследовали и протестовали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица – на самоизоляции", – добавил глава города.

Ранее стало известно, чтоВВВ седьмого августа, Центральная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела заседание по поводу эпидемических показателей каждого региона за последнюю неделю.


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