В Киеве Covid-19 диагностирован у более 30 сотрудников "Киевхлеб"

По данным столичного мэра, сначала к врачам с симптомами COVID-19 обратились сотрудники пекарни №8, и у них подтвердили наличие вируса.

"После этого обследовали и протестовали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица – на самоизоляции", – добавил глава города.

Ранее стало известно, чтоВВВ седьмого августа, Центральная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела заседание по поводу эпидемических показателей каждого региона за последнюю неделю.