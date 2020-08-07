12:13 07.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Ужасная ситуация с коронавирусом в США: только последние сутки умерло более 2000 человек

По данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, за последние 24 часа было зарегистрировано 57 014 новых случаев заражения коронавирусом в США, в тоже время от COVID-19 умерло 2060 человек. Это самый высокий ежедневный показатель погибших в США за три месяца.

Ужасная ситуация с коронавирусом в США: только последние сутки умерло более 2000 человек

Последний раз 7 мая в США было зарегистрировано более 2000 смертей. Весной - на пике эпидемии в США - ежедневное число погибших регулярно превышало 2000, а в конце апреля даже превышало 3000. С момента начала эпидемии в США от коронавируса умерло почти 160 тысяч человек. По прогнозам Вашингтонского университета, к концу ноября это число может удвоиться.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

После того, как коронавирус был обнаружен у 57 014 новых человек, баланс всех инфекций в США увеличился до 4,9 миллиона.

После улучшения весной эпидемиологическая ситуация в США начала ухудшаться во второй половине июня. В июле регулярно выявлялось более 70 тысяч случаев заражения. В августе эти дневные балансы ниже. Большинство из них - в южных штатах.

Согласно статистике Университета Джона Хопкинса, США являются наиболее пострадавшей страной в мире как по количеству смертей, так и по количеству выявленных случаев SARS-CoV-2.

Ранее мы сообщали, что в Украине третий день подряд фиксируется рекордное количество новых случаев заражения.


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