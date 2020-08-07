УЗ возобновляет движение еще 14 поездов, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом: список маршртутов

"Укрзализныця" рассказала, как поменяется график поездов после перевода часов После перевод часов на летнее время, которое в Украине произойдет в ночь на 31 марта, поезда отправятся и прибудут по новому времени. Оно уже указано в билетах.

Грузовикам запретили проезд по одному из мостов Киева - ФОТО На столичном мосту Патона запретили проезд грузовиков. Об этом говорится на странице Центра организации дорожного движения Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Карантинный бунт в Тернополе: депутаты написали обращение с требованием отставки действующего правительства В Тернополе городской совет не намерен усиливать карантинные ограничения, которые были введены ранее по всей территории Украины из-за угрозы пандемии коронавирусной инфекции нового поколения, и остановить общественный транспорт в городе. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на телеканал Тернополь 1, соответствующее решение депутаты приняли во время внеочередной сессии.

Шевченко вошел в топ-10 тренеров Евро-2020 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял восьмое место в списке всех тренеров будущего Евро-2020. Украине вошел в список по проценту набранных очков во главе команды.

У Київському метрополітені перенаправили поїзда по одній колії У Київському метрополітені довелося пустити поїзди по одній колії у зв'язку з проблемами енергопостачання.

Перше місце в Україні по експорту займає кукурудза Перше місце за обсягами українського експорту за підсумками 2019 року посiла кукурудза. Її поставки склали 32 млн тонн на суму $ 5,2 млрд. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook в середу, 19 лютого.

Як вибратися з "червоної" зони: стали відомі умови З сьогоднішнього дня, третього серпня, Україна офіційно поділили на чотири зони по ситуації з поширенням коронавирусной інфекції.

Список на обмін полоненими між Україною і РФ може змінитися Влада України уклали угоду з російським урядом про обмін полоненими за формулою "35 на 35". Як передають російські ЗМІ, до 7 вересня в списках на обмін полонених можуть відбутися зміни.

На зимові свята пустять 30 додаткових поїздів Станом на 17 грудня, "Укрзалізниця" вже пустила 30 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Тома Круза відправили на карантин через коронавірус в Італії Знаменітоого голлівудського актора Тома Круза відправили на карантин через спалах коронавірусу в Італії. Про це повідомляє "BBC Україна".

Другий день поспіль в Україні спостерігається антирекорд випадків COVID-19 Станом на четвер, 6 серпня, на території України лабораторно підтвердили рекордну кількість нових випадків зараження коронавирусной інфекцією нового покоління. За добу заразилися 1 318 громадян. Найбільше інфікованих у Львівській області, Києві, Харківській та Івано-Франківській областях. Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони, передає УРА-Інформ.