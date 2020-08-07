УЗ возобновляет движение еще 14 поездов, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом: список маршртутов

Железнодорожная компания "Укрзализныця" восстанавливает движение еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог. Обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги, передает УРА-Информ.
На Южной железной дороге восстанавливают курсирование такие поезда:
№6677 Харьков-Пассажирский - Зачепиловка;
№6678 Зачепиловка - Харьков-Пассажирский.
На Одесской железной дороге с 7 августа восстановят движение:
№6632 Гайворон - Винница (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям)
№6631 Винница - Гайворон (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).
С 10 августа восстанавливают движение такие поезда:
№6704 Херсон - Снигиревка;
№6703 Снигиревка - Херсон.
На Донецкой железной дороге с 10 августа восстанавливают движение:
№6502 Попасная - Северск;
№6501 Северск - Попасная;
№6504 Попасная - Северск;
№6503 Северск - Попасная;
№6955 Волноваха - Камыш-Заря;
№6956 Камыш-Заря - Волноваха;
№6957 Волноваха - Камыш-Заря;
№6958 Камыш-Заря - Волноваха.
Ранее сообщалось, что в Украине не только три последних дня фиксируется антирекорды по количеству новых случаев заболеваемости на коронавирусную инфекцию, но и также увеличивается число тяжелобольных пациентов с COVID-19.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг