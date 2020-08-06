Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений

За последние сутки на временно оккупированных территориях Донбасса зафиксировали три нарушения режима прекращеия огня, а в Луганской - два нарушения.

"На конец отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 251 нарушение режима прекращения огня, оба в Донецкой и Луганской областях (в том числе 45 взрывов, два снаряда в полете, три осветительные ракеты и 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 июля, на временно оккупированных территориях Донбасса зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.