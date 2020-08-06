Когда мир остановился: сегодня 75 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы

Взрыв был эквивалентен детонации 16 000 тонн (16 килотонн) тротила, но, в отличие от химического взрыва, он дополнительно сопровождался смертельным ионизирующим излучением.

Об этом пишет УРА-Информ.

По разным японским оценкам, сам взрыв и воздействие радиации к концу октября 1945 года унесли жизни от 90 до 166 тысяч человек, жителей Хиросимы, около половины из которых умерли 6 августа.

Для атаки были выбраны четыре города - Хиросима, Нагасаки, Кокура и Ниигата. По данным авиаметеорологической съемки, только Хиросима была свободна от облачного покрова, что и определило ее судьбу.

9 августа 1945 года США сбросили вторую атомную бомбу на Нагасаки, убив там около 70 000 человек. Шесть дней спустя Япония объявила о капитуляции, отметив конец Второй мировой войны.

Ранее мы сообщали о мощном взрыве аммиачной селитры в Бейруте, в результате которого погибло более 100 человек. В тоже время еще более 4000 человек получило ранения.