16:57 06.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100245987:labazovych

Когда мир остановился: сегодня 75 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы

75 лет назад, 6 августа 1945 года, американский Boeing B-29 Superfortress в 8:00 по местному времени сбросил первую из двух ядерных бомб, применявшихся до сих пор в боевых действиях, на японский город Хиросиму, открыв ядерный век в истории человеческих конфликтов.

Когда мир остановился: сегодня 75 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы

Взрыв был эквивалентен детонации 16 000 тонн (16 килотонн) тротила, но, в отличие от химического взрыва, он дополнительно сопровождался смертельным ионизирующим излучением.

Об этом пишет УРА-Информ.

По разным японским оценкам, сам взрыв и воздействие радиации к концу октября 1945 года унесли жизни от 90 до 166 тысяч человек, жителей Хиросимы, около половины из которых умерли 6 августа.

Для атаки были выбраны четыре города - Хиросима, Нагасаки, Кокура и Ниигата. По данным авиаметеорологической съемки, только Хиросима была свободна от облачного покрова, что и определило ее судьбу.

9 августа 1945 года США сбросили вторую атомную бомбу на Нагасаки, убив там около 70 000 человек. Шесть дней спустя Япония объявила о капитуляции, отметив конец Второй мировой войны.

Ранее мы сообщали о мощном взрыве аммиачной селитры в Бейруте, в результате которого погибло более 100 человек. В тоже время еще более 4000 человек получило ранения.


Поделиться

Читайте также:
 
После взрыва в Бейруте в Украине начались массовые проверки Актуальный список стран, в которых украинцы могут отдохнуть Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте Денег нет, но вы держитесь: Кремль существенно сокращает расходы на Крым
Проишествия
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"
  • 18:35 Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
  • 14:20 Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую
  • 13:13 Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности
  • 11:46 Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • 10:05 В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив