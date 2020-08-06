15:11 06.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245983:labazovych

Денег нет, но вы держитесь: Кремль существенно сокращает расходы на Крым

Похоже, что руководство Российской Федерации приняло решение тратить меньше денег на Крым, чем это было в предыдущие года.

Денег нет, но вы держитесь: Кремль существенно сокращает расходы на Крым

Министерство финансов России предлагает в следующие два года (2021 и 2022) сократить расходы на развитие региона в общей сложности на 17,6 миллиарда рублей. Такие суммы были опубликованы в документе "Методика расчета предельных бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности". Таким образом, будет урезана программа "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия приняла программу сроком до 2020 года по развития Крыма и Севастополя на сумму свыше 800 миллиардов рублей. Позже ее продлили до 2024 года.

В тоже время Министерство финансов России предлагает сократить выплаты на 8,5 миллиарда рублей в 2021 году до 76,1 миллиарда рублей и до 82,3 миллиарда рублей в 2022 году, что на 9,1 миллиарда рублей меньше, чем планировалось.

Стоит отметить, что меньше денег также могут получить Дальний Восток (11,1 миллиарда рублей), Северный Кавказ (5,4 миллиарда рублей) и Арктическая зона (10,9 миллиона рублей).

Ранее СМИ рассказали о поездке кума Владимира Путина в Крым.


Поделиться

Читайте также:
 
Зеленский рассказал истинную причину назначения Кравчука в ТКГ Известный гонщик находится в коме после ужасной аварии в Польше (ВИДЕО) Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
Проишествия
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"
  • 18:35 Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
  • 14:20 Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую
  • 13:13 Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности
  • 11:46 Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • 10:05 В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль
  • 09:58 В Южной Корее из-за наводнения погибли 6 человек, 8 - пропали без вести

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив