Денег нет, но вы держитесь: Кремль существенно сокращает расходы на Крым

Министерство финансов России предлагает в следующие два года (2021 и 2022) сократить расходы на развитие региона в общей сложности на 17,6 миллиарда рублей. Такие суммы были опубликованы в документе "Методика расчета предельных бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности". Таким образом, будет урезана программа "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия приняла программу сроком до 2020 года по развития Крыма и Севастополя на сумму свыше 800 миллиардов рублей. Позже ее продлили до 2024 года.

В тоже время Министерство финансов России предлагает сократить выплаты на 8,5 миллиарда рублей в 2021 году до 76,1 миллиарда рублей и до 82,3 миллиарда рублей в 2022 году, что на 9,1 миллиарда рублей меньше, чем планировалось.

Стоит отметить, что меньше денег также могут получить Дальний Восток (11,1 миллиарда рублей), Северный Кавказ (5,4 миллиарда рублей) и Арктическая зона (10,9 миллиона рублей).

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