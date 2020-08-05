Зеленский и Лукашенко обсудили выдачу боевиков ЧВК Вагнера: экстрадируют ли наемников?

По словам лидера украинского государства Владимира Зеленского, он провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, в рамках которого обсуждался данный вопрос. Экстрадиция наемников в Украину должна сопровождаться согласно международной нормативно-правовой базе.

"Провел телефонный разговор с Президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", - подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что 29 июля в Беларуси сделали заявление о задержании 33 боевиков частной военной компании Вагнера. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что задержанные лица вели себя подозрительно и странно. В результате этого правоохранители обратили на них внимание, и были задержаны.

Как стало известно ранее, Министерство здравоохранения с 1 августа текущего года изменил правила въезда в Украину на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового поколения. Согласно новому алгоритму действия украинских властей, в список стран красной зоны попали все соседние государства, включая Польшу, где наблюдается динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.