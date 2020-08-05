Украина включила все страны-соседи в красный список

Польша попала в красный список не просто так, а по причине активного роста заболеваемости коронавирусом нового типа внутри польского государства. В июне эпидемиологическая ситуация в двух государствах была практически одинаковая, однако позже у Польши произошел спад, а в Украине рост. Теперь же у них возросло количество прецедентов COVID-19.

"У них динамика шла на снижение, в июне мы шли почти нога в ногу. После этого в Польше заболеваемость пошла несколько на спад, а у нас произошел рост. Мы дошли до 1000-1100 ежедневных случаев, тогда как в Польше было 200-300, но сейчас они снова доходят до 650-670, у них наблюдается динамика", - добавилл Ляшко.

Также главный санитарный врач Украины напомнил, что в украинском государстве начали действовать новые показатели, которые были разработаны во время пандемии смертельной коронавирусной инфекции, напрямую определяющие, в какую из зон – красную или зеленую – попадают страны с точки зрения классификации Киева.

Во-первых, это количество новых заразившихся на 100 тысяч человек за последние две недели – прирост не должен быть выше, чем на территории Украины. Во-вторых, прирост больных за последние 14 дней не должен превышать показатели за предыдущие две недели более чем на 30%.

По второму индикатору,В у Польши эта цифра равна 40,7%. Следовательно, норма, которая была установлена ранее, превышена на 10%.

Как стало известно ранее, похоже, что кроме коронавирусной инфекции украинцев ждет еще одна болезнь. При этом уже осенью ситуация может быть очень и очень невеселой.