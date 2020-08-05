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Первые признаки ухудшения эпидемиологической ситуации: в Харькове переполнены больницы

Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами больными на коронавирусную инфекцию нового поколения. За прошлые сутки в области выявили коронавирус у 145 человек, из которых 33 - госпитализировали. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации.

Первые признаки ухудшения эпидемиологической ситуации: в Харькове переполнены больницы

По словам исполняющего обязанности директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадия Бондарчука, резкий скачое больных коронавирусной инфекцией нового поколения в области связано с большим количеством тестируемых граждан.

"На сегодня в областной инфекционной больнице находятся 240 пациентов. В реанимации, рассчитанной на 12 человек, сегодня находятся 10 пациентов, один из них - на инвазивной поддержке, другие - в кислородной маске", - сказал Бондарчук.

В связи с переполненностью областной больницы, больных коронавирусом будет принимать детская больница.

"На территории детской больницы подготовлен отдельный корпус, в котором есть 50 боксированных палат, где могут быть размещены 150 пациентов. Туда завезены в течение последней недели 100 точек доступа кислорода. То есть, там могут находиться 100 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержки", - отметили Бондарчук.

Также сейчас рассматривается возможность открытия второго реанимационного отделения во взрослой инфекционной больнице.

Стоит отметить, что за вчерашние суткиВВ в области было лабораторно подтверждено 145 больных коронавирусом нового типа, из которых 33 были госпитализированы.

Как ранее стало известно, что вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, имеет как минимум шесть различных штаммов. Тем не менее, по данным научного журнала Frontiers in Microbiology, ученые считают, что он мало изменчив, что является хорошей новостью для исследователей, работающих над вакциной.


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