Инфекционист предупредил украинцев: надо серьезно готовиться к двум проблемам

Врач-инфекционист Андрей Алферов рассказал, что украинцам следует уже сейчас готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции и сезонному гриппу. При этом по показателям коронавируса видно, что ситуация уже весьма серьезная и ничего не идет на спад.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Я абсолютно поддерживаю главу Минздрава Максима Степанова по поводу того, что нужно вакцинироваться от гриппа. Это поможет переносить его лечение, если будет заражение, и уменьшить риск того, что человек заболеет одновременно и коронавирусной инфекцией, и гриппом — а это может иметь непредсказуемые последствия для людей", - рассказал врач.

В тоже время инфекционист отметил, что в большинстве случаев грипп переносится легко, однако болезнь может давать осложнения особенно маленьким детям, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. При этом могут быть даже смертельные случаи.

Напомним, что в Украине за последние сутки был установлен новый антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19.