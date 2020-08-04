В Украине ожидается все больше и больше терактов: стала известна причина

Психолог Евгения Игрунова прокомментировал вчерашний захват отделения банка в бизнес-центре "Леонардо" в городе Киев и другие резонансные события подобного характера. Она отметила, ч психически неуравновешенные люди могут использовать такие преступления как возможность заявить о себе. Поэтому случай в Киеве может быть далеко не последним.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Стоит обратить внимание, что это распространяется как арифметическая прогрессия. Чем больше мы об этом говорим и обращаем внимание на эти случаи, тем более это дает людям с психическими "особенностями" возможность это увидеть и проявить себя, подумать - о, я тоже так могу. Это побуждает и провоцирует - если может он, почему не могу я?", – рассказала Игрунова.

Она отмечает, что не только психологически больной человек может пойти на такой шаг, но и также человек, у которого низкий уровень эмоционального интеллекта. Такие люди могут таким образом привлечь к себе внимание.

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