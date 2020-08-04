В Украине ожидается большая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали сроки

По словам Ляшко, динамика заболеваемости коронавирусной инфекции увеличивается в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.

"И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ с октября до апреля", - заявил он.

Также чиновник добавил, что сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества заражений.

Как стало известно ранее, что украинской власти нужно уже готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. На протяжении последних нескольких дней показатель новых случаев заболеваемости не падает ниже 1000 случаев.