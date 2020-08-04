13:39 04.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сколько стоит трансплантация сердца в Украине - Степанов назвал цену

Стала известна цена, которую нужно будет заплатить за трансплантацию сердца в Украине, если такая операция будет кому-то необходима.

Сколько стоит трансплантация сердца в Украине - Степанов назвал цену

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, четвертого августа, рассказал о суммах, которые придется заплатить в случае необходимости такой операции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

Трансплантация сердца в нашей стране стоит около 610 тыс. грн. Если за границей, то это около 3 млн. За эти 3 млн мы можем спасти четыре-пять жизней силами украинских специалистов. Если посмотреть на количество людей, нуждающихся в трансплантации органов, каждый год — это около 5 тыс. человек. Это трансплантация почек, сердца, легких”, — рассказал Степанов.

Глава МОЗ отметил, что трансплантация органов является одним из главных приоритетов Министерства здравоохранения Украины. Он добавил, что полная перестройка системы трансплантации планируется до 2023 года.

На данный момент в Украине был внедрен пилотный проект по трансплантации органов, в котором принимают участие 24 учреждения здравоохранения. За шесть месяцев в общей сложности было проведено 14 трансплантаций: 4 сердца, 9 почек и одна печень.

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