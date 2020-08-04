14:12 04.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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"Пандемия - прикрытие для реализации мировыми игроками своих интересов", - Лукашенко

Мировые лидеры используют пандемию коронавирусной инфекции в качестве прикрытия для бесцеремонной реализации своих интересов. Пандемия обнажила все системные проблемы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу, передает издание БелТА.

Также лидер Беларуси заявил, что эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество.

"Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических интересов", - заявил Лукашенко.

Ранее стало известно, что на территории Беларуси началась военная мобилизация, о чем военные комиссариаты уже оповещают ранее проходивших службу в вооруженных силах мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Уже 10 августа они должны прибыть на сборы – на следующий день после выборов президента государства.


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