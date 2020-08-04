"Пандемия - прикрытие для реализации мировыми игроками своих интересов", - Лукашенко

Красная, оранжевая, желтая и зеленая зоны: что и как будет запрещено в Украине Украину поделят на четыре зоны уже сегодня вечером. Будет красная, оранжевая, желтая и зеленая зона.

ВОЗ решила принять чрезвычайные меры по противодействию коронавирусной угрозе Во Всемирной организации здравоохранения объявили о нанесении коронавирусной пандемией нового поколения второго удара по всей территории земного шара, и призвали мировые государства дать честную статистику по количеству заражений с целью получения более объективных данных о заболеваемости коронавирусной болезнью. Об этом заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан,В сообщили в пресс-службе Центра новостей ООН, передает УРА-Информ.

Домашний матч президента Александра Лукашенко "В воскресенье в Белоруссии пройдут досрочные парламентские выборы. Результаты уже известны. Уже сейчас зафиксированы многочисленные случаи фальсификации", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

Чи отримає Україна однією з перших вакцину від коронавируса - в МОЗ дали відповідь З огляду на ситуацію з поширенням коронавирусной інфекції не тільки в Україні, але і у всьому світі, схоже дійсно хвороба вдасться перемогти тільки завдяки вакцинації населення. Однак чи зможе Україна отримати вакцину однією з перших?

«Свинячий грип» повертається до Харкова У Харкові в новому епідсезоні медики зафіксували вісім випадків пандемічного «каліфорнійського» грипу. Про це на прес-конференції сьогодні, у понеділок, 24 січня повідомила головний державний санітарний лікар Харкова Ірина Зубкова

"Росія натякає на приєднання Білорусі в обмін на енергоносії", - Лукашенко Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не дозволить Російській Федерації поглинути державу. Про це лідер країни повідомив в п'ятницю, 14 лютого, на зустрічі з працівниками Свєтлогорського целюлозно-паперового комбінату, передають місцеві ЗМІ.

Рейси з України в Естонію скасували через день після відновлення: подробиці Естонія відновлює авіасполучення з країнами, в яких кумулятивне число заражених коронавірусів за останні 14 днів не перевищує 25. В Україні минулого тижня цей показник становив 24,5, але, згідно з новими даними, він збільшився. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на ERR.

Релігійні конфесії України прокоментували пандемію коронавірусу Релігійні конфесії України опублікували заяви про поширення коронавірусу "COVID-19" на території держави і також анонсували ряд протиепідемічних заходів в храмах і святинях. Про це повідомляє прес-служба Православної церкви України, Української греко-католицької церкви і головного муфтія мусульман України Саїда Исмагілова.