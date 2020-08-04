Коронавирус в Украине: снова более 1000 новых пациентов, данные за 4 августа

По состоянию на утро четвертого августа в Украине зафиксировано в общей сложности 74 219 случая заражения коронавирусом. За последние сутки было зафиксировано 1061 новый случай заболевания COVID-19. На протяжении более чем семи дней показатель 1000 новых заболеваний практически не падает, только в предыдущий день он был ниже, но там было зафиксировано 990 новых случаев, поэтому можно считать, ситуация с коронавирусом в стране действительно тяжелая.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Впереди по новым случаям заболеваемости продолжают оставаться город Киев – 108 новых пациентов и Львовская область – 146 больных. Теперь правда к ним добавилась и Ивано-Франковская область – 127 новых пациентов.

За последние сутки 26 пациентов умерло от болезни, в общей сложности этот показатель составляет 1 764 человека.

40 613 пациентов уже победило болезнь в Украине, а 31 842 человека еще болеют.

Ранее мы сообщали, что в мире уже более 18 млн человек болеет коронавирусом.