09:49 04.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245930:labazovych

Коронавирус в Украине: снова более 1000 новых пациентов, данные за 4 августа

Коронавирусная инфекция не намерена сбавлять обороты в Украине. В стране снова зафиксировано более 1000 новых случаев заражения.

Коронавирус в Украине: снова более 1000 новых пациентов, данные за 4 августа

По состоянию на утро четвертого августа в Украине зафиксировано в общей сложности 74 219 случая заражения коронавирусом. За последние сутки было зафиксировано 1061 новый случай заболевания COVID-19. На протяжении более чем семи дней показатель 1000 новых заболеваний практически не падает, только в предыдущий день он был ниже, но там было зафиксировано 990 новых случаев, поэтому можно считать, ситуация с коронавирусом в стране действительно тяжелая.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Впереди по новым случаям заболеваемости продолжают оставаться город Киев – 108 новых пациентов и Львовская область – 146 больных. Теперь правда к ним добавилась и Ивано-Франковская область – 127 новых пациентов.

За последние сутки 26 пациентов умерло от болезни, в общей сложности этот показатель составляет 1 764 человека.

40 613 пациентов уже победило болезнь в Украине, а 31 842 человека еще болеют.

Ранее мы сообщали, что в мире уже более 18 млн человек болеет коронавирусом.


Поделиться

Читайте также:
 
В Украине ожидается все больше и больше терактов: стала известна причина Боевики продолжают нарушать перемирие: что происходит на Донбассе Как не ошибиться с выбором ритуальных услуг при организации похорон? Площадка SmartTender интегрировала электронный обмен документами в свой интерфейс
Проишествия
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • 10:05 В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль
  • 09:58 В Южной Корее из-за наводнения погибли 6 человек, 8 - пропали без вести
  • 13:43 Катастрофа МАУ: в МИД назвали результаты переговоров с Ираном
  • 18:05 Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим тишины
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается
  • 16:19 Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив