Карантинный бунт в Тернополе: депутаты написали обращение с требованием отставки действующего правительства

При этом местные депутаты написали обращение с требованием отставки действующего правительства из-за "невыполнения обязанностей", а также проголосовали за обращение к Кабмину с требованием перевести Тернополь в "оранжевую зону" заболеваемости.

По словам мэра города Сергея Надала, предприниматели могут продолжать свою работу, а на каждый составленный протокол сотрудников правоохранительных органов им обеспечат юридическое сопровождение для обжалования в суде. На первом этаже городского совета даже планируют открыть специальный пункт для консультаций по этому поводу.

В городском отделе здравоохранения пояснили, что Тернополь ошибочно включили в "красную зону", поскольку количество тестирований на 100 тысяч населения в городе достигает 83,6, когда норма 24, а лабораторный центр за сутки проводит 184 ПЦР-тестов.

Также стоит отметить, что в медицинских учреждениях Тернополя в данный момент находится 51 человек с подтвержденным COVID-19, а на амбулаторном лечении - более 500 пациентов. Также в Тернополе один из самых низких показателей смертности от коронавируса - 0,3%.

Ранее стало известно, чтоВВ украинской власти нужно уже готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. На протяжении последних нескольких дней показатель новых случаев заболеваемости не падает ниже 1000 случаев.