Тяжелая ситуация в Австралии: объявлен режим бедствия и комендантский час

В понедельник Эндрюс заявил, что за последние 24 часа в штате Виктория было зарегистрировано 429 новых инфекций и 13 случаев смерти от COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFN.

Как он пояснил, "состояние бедствия" даст полиции больше полномочий. Уже в воскресенье власти штата Виктория объявили о введении комендантского часа, действующего с 20:00 до 5:00, и ограничения на передвижение людей.

"Если мы не внесем эти изменения, мы не сможем пройти через это, - сказал Эндрюс, - Мы должны сделать больше. Именно в этом и заключаются эти решения".

Он объявил, что второй по численности населения штат Австралии закроет розничные магазины, ограничит строительство и производство в Мельбурне, чтобы замедлить распространение коронавируса.

В то же время Эндрюс заверил жителей, что на супермаркеты и продуктовые магазины не будут наложены дополнительные ограничения.

Ранее мы сообщали, что во всем мире уже зафиксировано более 18 млн случаев заражения.