Сенсационное заявление врача: коронавирусом болеет 90 % населения

В свою очередь глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин считает, что очень большое количество людей на данный момент уже болеют коронавирусной инфекцией в бессимптомной форме.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Если даже детское население переболеет, то оно переболеет по большей части в легкой или бессимптомной форме, они даже не почувствуют, что переболели. На сегодняшний день можно сказать, что 85-90% населения земного шара болеет в легкой или бессимптомной форме", — сказал он.

В тоже время эксперт отмечает, что заразиться на коронавирусную инфекцию можно не один раз. Он добавляет, что если лабораторный анализ показал, что человек уже выздоровел, то он уже не несет угрозы, однако он вполне реально может еще раз заразиться.

Ранее мы сообщали, что Украина надеется одной из первых получить вакцину от коронавируса.