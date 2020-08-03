Рейсы из Украины в Эстонию отменили через день после возобновления: подробности

В Украине поток пассажиров авиаперевозок вырос на 20% В Украине за первое полугодие 2019 года аэропорты смогли обслужить 10,7 млн пассажиров, что является больше на 20% показателя за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает польское экспертное издание "pasazer.com".

Эстония введет пошлину на долгосрочные визы для украинцев Правительство Эстонии собирается утвердить законопроект, который предполагает выплату пошлин со стороны граждан Украины за оформление долгосрочных эстонских виз, за которые ранее платить было не нужно. Об этом сообщает ERR.ee.

Молдова и Украина требуют переформатирования миротворцев РФ в Приднестровье Украина и Молдова требуют преобразования миротворцев Российской Федерации в Приднестровье. Речь идет об их преобразовании в гражданскую полицейскую миссию под эгидой ОБСЕ. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, говорится в материале РБК-Украина, передает УРА-Информ.

Степанов рассказал насколько в Украине продлят карантин Министерство здравоохранения Украины намерено снова продлить карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые в стране действуют до 31 июля. Все из-за плохой эпидемической ситуации в стране.

Россия угрожает Украине, что будет поставлять оружие на Донбасс Россия угрожает Украине, что будет поставлять оружие так называемым ДНР и ЛНР в ответ на то, что США могут принять закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.

Рейс АероСвіту затримуються через акцію протесту пілотів Досягнуто компроміс: рейси на прибуття в аеропорт Бориспіль виконуються.

В Україну їде голова МЗС Естонії В Україну з робочим візитом у понеділок, 4 листопада, приїде міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Він проведе низку зустрічей з керівництвом країни.

У Кремлі прокоментували розмову Зеленського і Путіна У Російській Федерації прокоментували недавню розмову президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Карантин в Україні на новий лад: в МОЗ уточнили нові вимоги Карантинні обмеження, які були введені раніше по всій території України, знову продовжили - на цей раз до кінця літа. Також в Кабінеті Міністрів вирішили його вдосконалити і модернізувати. Тепер регіони країни поділять на чотири зони. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає УРА-Інформ.

Тривожні дані: коронавірус повернувся в Китай, Гонконг і Японію Влада материкового Китаю повідомили про 127 нових коронавірусних інфекціях в п'ятницю - це найвищий показник з 6 березня. У столиці Японії Токіо було зареєстровано 463 нових випадки зараження, а в Гонконгу - 123.

Польща відновлює авіарейси в Україну: що відомо В Україну з Польщі можна буде відправитися на авіасудно польського авіаперевізника LOT вже з 15 липня поточного року. Також польська авіакомпанія відновлює авіарейси в Естонію, Латвію, Словенію, Хорватію, Данію, Швейцарію, Іспанію, Італію, Францію і Німеччину. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на Польське радіо.

Україна підніме питання розстрілу українських позицій на Донбасі на Радбезі в ООН Українська сторона на засіданні Ради безпеки ООН, яке пройде сьогодні, підніме питання настання бойовиків на Донбасі. Про це повідомив спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 18 лютого.

В Україні при будівництві доріг будуть використовувати відходи металургійних підприємств Відтепер в Україні при будівництві доріг в рамках програми "Велике будівництво" будуть використані відходи металургійних підприємств. Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрметаллургпрома", передає УРА-Інформ.

У двох західних областях дозволили пом'якшити карантин Відразу в двох областях на Заході України дозволили зняти деякі карантинні обмеження. Там ситуація трохи покращилася в порівнянні з попередніми днями.