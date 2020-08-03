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Рейсы из Украины в Эстонию отменили через день после возобновления: подробности

Эстония возобновляет авиасообщение со странами, в которых кумулятивное число зараженных коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25. В Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, но, согласно новым данным, он увеличился. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой наВ ERR.

Рейсы из Украины в Эстонию отменили через день после возобновления: подробности

По последним данным, показатель увеличился до 28. Поэтому рейсы отменили.

Стало известно, что с 1 августа возобновила работу линия Таллинн-Минск, поскольку коэффициент заболеваемости COVID-19 в Беларуси остается на уровне 21,6.

Стоит отметить, чтоВ 30 июля правительство Эстонии разрешило осуществлять авиаперелеты в Украину.

Ранее сообщалось, чтоВ Эстония запретила авиакомпании Wizz Air совершать рейсы между Таллинном и городами Украины до 28 июля.

Как стало известно, коронавирусная инфекция продолжает распространяться Украиной. Количество новых случаев каждый день фиксируется на отместке 1000 человек.


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