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Польша наложила штраф на Газпром из-за Северного потока-2

Антимонопольный комитет Польши применил штрафные санкции против российской транснациональной корпорации Газпром на сумму в 50 миллионов евро по причине отказа монополиста сотрудничать по вопросам строительства газопровода Северный поток-2. Об этом сообщил сайт регулятора в понедельник, 3 августа, передает УРА-Информ.

Польша наложила штраф на Газпром из-за Северного потока-2

Главой UOKiK Томашем Хрустным было принято решение о введении против Газпрома штрафных санкций на сумму 213 миллионов злотых, что эквивалентно 50 миллионам евро.

"Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток-2", - отмечает регулятор.

Еще в начале июня Польский антимонопольный комитет пригрозил оштрафовать Газпром на 50 миллионов евро. Причиной такой суммы они называли нежелание ряда компаний, в том числе и российского монополиста, предоставить содержание контрактов с компаниями, финансирующими строительство проекта Северный поток-2. Речь шла об информации касательно поставок, продаж, перераспределения и хранения газа. Газпром должен был предоставить информацию регулятору, однако компания от таких действий воздержалась.

Как сообщалось ранее, трубоукладчик "Академик Черский" перестал принадлежать к группе российской компании "Газпрома". Судно, которое способно достроить "Северный поток-2", продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2.


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