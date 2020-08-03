12:21 03.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Как выбраться из "красной" зоны: стали известны условия

С сегодняшнего дня, третьего августа, Украину официально поделили на четыре зоны по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Как выбраться из

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, каким образом можно покинуть "красную" и как можно пересекать такие города и районы. Он отметил, что из-за ограничений в "красных" зонах не будет работать общественный транспорт, а пересекать границу между "красной" и другим зонами можно на автомобили, в котором будет не более 5 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"На территории, отнесенной к "красному" уровню опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более 5 человек, за исключением детей до 14 лет. Если дети до 14 лет, то количество пассажиров в этом автомобильном транспорте может быть больше", - объяснил министр здравоохранения.

При этом Степанов добавил, что при пересечении "красной" зоны не нужно сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее мы сообщали, что Тернополь отказался входить в "красную зону", мэр заявил, что не введет карантин.


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