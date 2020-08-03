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Есть болезни и страшнее коронавируса: Минздрав предупредил об опасности вспышки заболеваний

На территории Украины существует риск опасности распространения заболевания полиомиелитом. Циркуляция вируса по стране прекратится в том случае, если вакцинацию пройдут более 95% граждан страны. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает УРА-Информ.

Есть болезни и страшнее коронавируса: Минздрав предупредил об опасности вспышки заболеваний

Стоит отметить, что Европейская региональная комиссия по вопросам ликвидации полиомиелита провела оценку возможности передачи страшной инфекции в 41 государстве. Украина оказалась среди стран, где потенциально высокий риск заражения полиомиелитом.

Согласно данным исследования, на территории страны установлен низкий уровень вакцинирования от полиомиелита – до конца 2020 года Украина не успеет достичь 95% показателя вакцинации. Если это удастся сделать, циркуляция вирусной инфекции по стране прекратится.

По состоянию на 1 июня 2020 года, 28,3% детей в возрасте до 1 года были вакцинированы от таких болезней, как корь, паротит и краснуха. До конца 2020 года, согласно подсчетам проведенным ранее, охват вакцинации составит 67,9% граждан страны. Для формирования коллективного иммунитета цифра должна достичь показателя в 95%.

"Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам инфекций", - подчеркивается в сообщении ЦОЗ.

Как стало известно ранее, с начала пандемии коронавируса во всем мире заразилось 18 миллионов человек. Такие данные в понедельник, 3 августа, предоставил Университет Джона Хопкинса в Балтиморе. США и Бразилия имеют наибольшее количество подтвержденных случаев. В результате инфекции погибло 688 351 человек.


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