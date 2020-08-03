Еще один город вслед за Тернополем отказался вводить жесткий карантин

Городские власти Луцка, который попал в "красную" зону по новым критериям адаптивного карантина, приняли решение не вводить новых ограничений. Такое решение было принято несмотря на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.В

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой "Волынские новости".

Такое решение было принято местными депутатами во время сегодняшнего заседания внеочередной сессии городского совета. Было принято решение поддержать проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в связи с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по отнесению Луцка к "красной" зоне эпидемиологической опасности распространения коронавирусной инфекции.

Заместитель руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населенияВ Анатолий Свирский отметил, что действующие карантинные ограничения эффективно действуют и не нужно дополнительно усиливать карантинные меры.

Ранее Тернополь отказался входить в "красную зону", мэр заявил, что не введет карантин.