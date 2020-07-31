В Украине с 1 августа вводят "кассовые аппараты в смартфоне"

В ведомстве уточнили, что уже с 1 января 2021 года начнется второй этап - использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц - предпринимателей станет обязательным.

Стоит отметить, что чВ 1 апреля 2021 года начнется третий этап - применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 2, 3, 4 групп независимо от видов деятельности.

Ранее Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Министерства финансовВ применение программных РРО и утверждение форм и содержания расчетных документов.

А также принятые Верховной радой 20 сентября 2019 года законы внесли коренные изменения в систему администрирования налогов и использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Ранее стало известно, что украинские пенсионеры смогут рассчитывать на надбавки. Это касается одиноких пенсионеров, которым исполнилось 80 и больше лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Такие люди смогут получать каждый месяц 685 гривен.