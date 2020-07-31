В Польше второй день подряд рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом

Это самое большое количество людей, инфицированных с начала пандемии в Польше. В четверг Министерство здравоохранения сообщило о 615 случаях заражения, до результатов пятницы это был самый высокий показатель.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

657 инфекций - это на 150 инфекций больше, чем в среду, когда министерство сообщило о 512 инфекциях, и во вторник, когда было 502 инфекции. В понедельник баланс был почти вдвое ниже и составил 337 случаев.

Министерство также объявило о смерти семи зараженных людей в возрасте от 59 до 91. По сообщениям, у большинства из этих людей были "сопутствующие заболевания". Накануне сообщалось о смерти 15 пациентов, которые боролись с COVID-19, в среду - в 12, а во вторник - в шесть.

В Украине за последние сутки было зафиксировано более 1000 новых случаев заражения.