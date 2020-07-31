13:45 31.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В МОЗ рассказали, как дети пойдут на учебу с 1 сентября

Месяц остается до того момента, как должен начаться новый учебный год, и дети снова должны будут пойти в школу.

В МОЗ рассказали, как дети пойдут на учебу с 1 сентября

Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук рассказал, что министерство уже разработало рекомендации по безопасности проведения учебного процесса. Он отметил, что Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки со своей стороны уже сделало все, что возможно. Он добавил, что разработано четкое понимание четырех зон эпидемиологической угрозы, разработаны механизмы и типичные правила безопасности.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Ключевое на сегодняшний день — должен быть общественный контроль над тем, что происходит в школах. Выполняет ли администрация школ и учебных заведений в целом правила, которые были введены. Например, если сказано, что родители не допускаются в школу, это должно выполняться, несмотря ни на чьи желания. Если есть запрет на проведение массовых мероприятий в школах — от этого нужно отказаться", — сказал он.

Также Игорь Гарбарук обратился к родителям, чтобы те тщательно следить за соблюдением правил.

Ранее одна из стран приняла решение закрыть свои границы для украинцев.


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