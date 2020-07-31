Саакашвили рассказал, как вернуть заробитчан в Украину

"Нужно создавать дополнительную стоимость на территории Украины. Отменить акциз на производство дизельного топлива, тогда будет перерабатываться рапс на территории Украины. Снизить налоги, облегчить бюрократию, облегчить подключение электроэнергии. Например, мои друзья хотят завести инвестицию, а им говорят: к 2024 году можем подключить. А как создать рабочие места, извините? Мы работаем над реформой подключения", — цитирует Саакашвили УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

В тоже время Михаил Саакашвили рассказал о том, каким образом увеличить количество рабочих мест в Украине. Он отметил, что нужно использовать высокие технологии, которые все еще ест ьв Украине. В тоже время он отмечает частный космос, который сейчас становится трендом. Также он считает перспективной военную промышленность - надо приватизировать заводы и размещать госзаказы. По мнению Саакашвили, если не мешать бизнесу – он будет творить чудеса.

Ранее Саакашвили раскрыл свой план о реформах в Украине.