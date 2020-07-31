Когда ЕС откроет границы с Украиной: стала известна предварительная дата

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что ЕС откроют границы для украинских туристов не ранее конца сентября. Она отметила, что украинские дипломаты и Министерство здравоохранения работает все время с представителями стран Европейского Союза по данному вопросу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой Обозреватель.

"Открытие этих границ не произойдет одномоментно для всех. Это будет постепенный процесс и, учитывая то, что весь мир ожидает вторую волну коронавируса, возможно, она будет, возможно, это будут определенные региональные вспышки, то ранее конца сентября о системности трудно говорить", - сказала вице-премьер.

30 июня был третий пересмотр стран, гражданам которых можно будет в туристических целях посещать Европейский Союз, однако Украина в очередной раз не вошла в него.

Ранее мы сообщали, что одна из стран приняла решение закрыть свои границы для украинцев.