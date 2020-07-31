Австрия открыла авиасообщение с 18 странами, включая Украину

Стало известно, что уже с 1 августа текущего года авиакомпания Lufthansa начнет осуществлять авиаперелеты в Украину, Египет, Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Косово, Черногорию, Северной Македонию, Румынию, Сербию, а также Великобританию и Швецию.

При въезде в Австрию украинцам необходимо иметь при себе негативный результат теста на COVID-19 или сдать его после въезда в течение 48 часов.

Ранее сообщалось, что Украину поделят на четыре зоны уже сегодня вечером. Будет красная, оранжевая, желтая и зеленая зона.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что уже вечером будет принято окончательное решение по каждому из регионов.