В Беларуси могут ограничить пользование интернетом

Дмитриев также уточнил, что заявление о возможном отключении интернета сделал на сегодняшней встрече в Центризбиркоме секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

По словам чиновника, ограничения могут ввести, если в стране появится угроза безопасности людей, исходящей из онлайна.

Равков также рассказал, что, помимо задержанных ранее боевиков ЧВК "Вагнера", есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые готовят в стране террористический акт. На допросе некоторые задержанные заявили, что они приехали в Беларусь "делать революцию".

Как сообщалось ранее, стала известна заработная плата исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета за июнь, именно в этом месяце начал работу в Кабинете министров Шкарлет. За июнь чиновник не получил ни одной копейки. В тоже время его заместители получили от 42 000 до 102 000 гривен.