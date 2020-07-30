В Беларуси могут ограничить пользование интернетом

Совет безопасности белорусского государства допускает ограничение интернета внутри страны. Такое решение может быть принято, если появится угроза национальной безопасности. Об этомВ заявил кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев, сообщает Euroradio.
Дмитриев также уточнил, что заявление о возможном отключении интернета сделал на сегодняшней встрече в Центризбиркоме секретарь Совета безопасности Андрей Равков.
По словам чиновника, ограничения могут ввести, если в стране появится угроза безопасности людей, исходящей из онлайна.
Равков также рассказал, что, помимо задержанных ранее боевиков ЧВК "Вагнера", есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые готовят в стране террористический акт. На допросе некоторые задержанные заявили, что они приехали в Беларусь "делать революцию".
Как сообщалось ранее, стала известна заработная плата исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета за июнь, именно в этом месяце начал работу в Кабинете министров Шкарлет. За июнь чиновник не получил ни одной копейки. В тоже время его заместители получили от 42 000 до 102 000 гривен.
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