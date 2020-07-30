"Укрзализныця" запускает поезд в Карпаты

Украинская железная дорога запускает поезд, который будет курсировать в украинские Карпаты. Он отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Речь идет о поездеВВ №217/218 Киев - Рахов. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.
Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.
Как стало известно ранее, уже завтра 31 июля, Украину разделят на четыре карантинные зоны. Это сделает центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Это произойдет на соответствующем заседание.
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